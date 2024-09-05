العالم اليوم - مخزونات النفط الخام الأميركية عند أدنى مستوى منذ عام تقريبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - تراجعت مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس،

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات الخام هبطت 6.9 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل في الأسبوع مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 993 ألف برميل، لتسجل أدنى مستوى منذ 29 سبتمبر 2023.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس.

وصعد استهلاك الخام في مصافي التكرير 36 ألف برميل يوميا في الأسبوع.

واستقرت معدلات تشغيل المصافي خلال الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 0.8 مليون برميل في الأسبوع إلى 219.2 مليون برميل مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 0.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات المشتقات النفطية، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 0.4 مليون برميل في الأسبوع إلى 122.7 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 0.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن صافي واردات الخام الأميركية انخفض الأسبوع الماضي 853 ألف برميل يوميا.