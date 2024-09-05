العالم اليوم - البيت الأبيض يرد على إعلان بوتين "دعم" هاريس ضد ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 05:24 مساءً - دعا البيت الأبيض، يوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الأميركية بعدما دعم المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس بشيء من السخرية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين "الأشخاص الوحيدون الذين يحددون هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة هم الشعب الأميركي، ونحن سنكون ممتنين جدا لو توقف السيد بوتين عن التحدث عن انتخاباتنا والتدخل فيها".

وأكد الرئيس الروسي "دعم" المرشحة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، غداة اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات، الأمر الذي نفته الأخيرة.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، إن الرئيس الأميركي جو بايدن "أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا".

وأضاف "ثانيا، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنّها في وضع جيد".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من "القيود والعقوبات" على روسيا، قال "ربما تمتنع كامالا هاريس عن القيام بأشياء مماثلة".

وصارت نائبة الرئيس الحالية هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة في 21 يوليو عندما تنحى الرئيس جو بايدن تحت ضغط من أعضاء الحزب القلقين حيال قدراته الذهنية بعد تلعثمه خلال مناظرة خاضها في 27 يونيو أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.