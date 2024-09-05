زيلنسكي يشكر رومانيا على تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الصاروخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، عن امتنانه لدولة رومانيا، بعد تزويدها أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الأمن لشركاء أوكرانيا في المنطقة بأكملها.

وقال زيلنسكي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بمنصة X: "إنني ممتن للغاية للرئيس كلاوس يوهانيس والحكومة والبرلمان الروماني؛ لقرارهم بتزويد أوكرانيا بنظام باتريوت".

وأضاف: "إن هذا يُشكِّل مساهمة كبيرة في تعزيز حماية سمائنا ومواطنينا والبنية التحتية المدنية من الهجمات الروسية، فضلًا عن كونه شهادة قوية على الصداقة الحقيقية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا".

وشدد الرئيس الأوكراني، على "أن كل إجراء حاسم مثل هذا يُنقذ أرواحًا لا حصر لها"، مؤكدًا: "ممتنون لجميع شركائنا".

وأشار زيلنسكي، إلى أنه "بينما يعمل هذا النظام الدفاعي الجوي بنشاط على حماية الناس من العدوان الروسي في أوكرانيا، فإنه لا يحمي أمتنا فحسب، بل يعزز أيضًا الأمن طويل الأجل لشركائنا والمنطقة بأكملها".

مذكرة تعاون مع الولايات المتحدة

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، التوقيع على مذكرة تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارات، معربًا عن تقديره للدعم الأمريكي الذي تقدمه واشنطن لكييف.

وقال زيلنسكي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بمنصة X: "إن أوكرانيا تُقدِّر كل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلدنا وشعبنا.. إن تعاوننا قوي ليس فقط على المستوى الوطني - بين أوكرانيا والولايات المتحدة - ولكن أيضًا في العلاقات مع الولايات الأمريكية الفردية، وبين مجتمعاتنا، وشعبنا".

وأضاف: "اليوم، تم التوقيع على وثيقة شراكة مهمة بين منطقة جيتومير وولاية إنديانا، حيث تحدد الوثيقة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارات، وتعزيز العلاقات التجارية، وتبادل الخبرات في القطاع الزراعي والتصنيع التكنولوجي العالي".

وأكد الرئيس الأوكراني، أن هذه الشراكة تعمل على تعزيز العلاقات بين واشنطن وكييف.