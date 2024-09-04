العالم اليوم - حماس: لسنا بحاجة لمقترحات جديدة ويجب الضغط على نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 11:22 مساءً - قالت حركة حماس إنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركية جو بايدن وتم التوافق عليه من كافة الأطراف.

وذكرت الحركة في بيان: "لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة، والمطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه".

وحذرت حماس من "من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه، والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا".

واعتبرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين ( فيلادلفيا)، يهدف لإفشال التوصل لاتفاق.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تتمكن من تدمير حماس دون السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي كان تحت سيطرة الحركة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "من الضروري فهم موقع محور فيلادلفيا بالنسبة إلى تسليح حماس والذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر".

وأضاف: يجب علينا البقاء في محور فيلادلفيا لمنع تهريب السلاح. لن نرحل من محور فيلادلفيا ومعبر رفح".

تكتيك تفاوضي؟

وقال مسؤول أميركي لصحيفة يديعوت أحرنوت إن تصريحات نتنياهو بشأن البقاء بمحور فيلادلفيا جزء من تكتيك تفاوضي، معتبرا تمسكه بالمحور ينبع " من خوفه من الوزيرين بن غفير وسموتريتش".

وقال المسؤول إن "واشنطن تدرس زيادة الضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات وتقليص القوات بمحور فيلادلفيا".

وفي وقت سابق قال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين إن المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة لا تزال تواجه عقبات كبيرة، أبرزها ما يتعلق بمصير منطقة محور فيلادلفيا وملف تبادل الرهائن.

وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق لم يتطرق بشكل مباشر إلى محور فيلادلفيا، ولكن الخلاف يتركز حول ما إذا كانت هذه المنطقة ستصنف كمنطقة ذات كثافة سكانية كبيرة مما قد يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وأضاف: "إذا كان ينبغي على إسرائيل أو حماس إجراء تغييرات معقولة لإنجاز الاتفاق، فعليهما القيام بذلك دون تأخير."

وأكد المسؤول أن أمن إسرائيل سيكون في خطر أكبر في حال غياب أي اتفاق، مشددًا على أن المخاوف الأمنية الإسرائيلية ستحظى بالأولوية في أي تنفيذ لوقف إطلاق النار. كما أشار إلى أن إعدام الرهائن مؤخرًا أدى إلى زيادة الحاجة إلى تسريع إبرام الاتفاق مع غزة.