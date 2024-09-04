العالم اليوم - ميسي ورونالدو خارج قائمة الكرة الذهبية.. وهؤلاء المتنافسون

انتم الان تتابعون خبر ميسي ورونالدو خارج قائمة الكرة الذهبية.. وهؤلاء المتنافسون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 10:21 مساءً - بات من المؤكد عدم إحراز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة التاسعة القياسية في مسيرته، بعدما غاب عن لائحة المرشحين لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 والتي تضمنت 30 لاعبا، وكشفت عنها مجلة "فرانس فتبول" الفرنسية الأربعاء، مقابل هيمنة للاعبي منتخب اسبانيا المتوج بكأس أوروبا هذا الصيف وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا.

وهي المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها ميسي البالغ 37 عاما والحائز على الكرة الذهبية العام الماضي للمرة الثامنة، عن سباق الفوز بأعرق جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة.

وتُمنح الجائزة بعد تصويت لجنة تحكيم مكونة من صحافيين يمثلون أفضل 100 بلد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان أسطورة نادي برشلونة السابق والفائز مع منتخب بلاده بمونديال قطر 2022 والذي يخوض حاليا غمار الدوري الأميركي مع نادي إنتر ميامي، غاب عن لائحة المرشحين لنيل الجائزة في عام 2022 حين كانت من نصيب الفرنسي كريم بنزيمة.

ورغم غياب ميسي إلا أن موسمه لم يكن مخيبا مع منتخب "ألبيسيليستي" بعدما قاده للاحتفاظ بلقب مسابقة كوبا أميركا هذا العام بعد 2021، إلا أن بريق تأثيره خفت في هذه النسخة، عندما اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابة في كاحله بعد 66 دقيقة من صافرة انطلاق المباراة النهائية التي انتهت بالفوز على كولومبيا 1-0 بعد التمديد.

غياب رونالدو

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 عاما) الذي غادر القارة العجوز للانضمام إلى فريق النصر السعودي في عام 2023، عن اللائحة للعام الثاني تواليا، علما أنها المرة الأولى التي يغيب فيها البرتغالي ومنافسه الأرجنتيني سويا عن الحفل منذ 21 عاما وتحديدا منذ 2003.

فينيسيوس

ويبدو البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من بين أبرز المرشحين لرفع الكرة الذهبية للمرة الأول في مسيرته في الحفل المقرر في باريس في 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعدما قاد النادي الملكي للقبه الخامس عشر في المسابقة القارية الأم.

مواجهة شرسة

ويواجه فينيسيوس جونيور منافسة من العديد من زملائه في ريال على غرار الإنجليزي جود بيلينغهام والاوروغوياني فيدي فالفيردي والمعتزل الألماني توني كروس ومواطنه أنتونيو روديغر، إضافة إلى الوافد الجديد هذا الصيف من باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وترتفع أسهم المهاجم النروجي إرلينغ هالاند في منافسة فينيسيوس بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته مانشستر سيتي الانكليزي للقبه الرابع تواليا في الدوري.

وشملت اللائحة ايضا المهاجم الإنكليزي هاري كاين رغم خسارته نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا 1-2، إلى جانب عدد كبير من أبطال القارة على غرار داني كارفاخال وأليخاندرو غريمالدو وداني أولمو ورودري ونيكو وليامس ولامين جمال.

المدربون

وشملت لائحة المدربين، الإسباني شابي ألونسو المتوج بلقب الدوري الالماني مع باير ليفركوزن من دون خسارة في إنجاز فريد من نوعه، والإيطالي كارلو أنشيلوتي عرّاب فوز ريال بثنائية الدوري ودوري الأبطال، ومدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي.

كما ينافس على الكرة الذهبية الإيطالي جان بييرو غاسبيريني مدرب أتالانتا الفائز بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعدما ألحق بلفيركوزن خسارته الوحيدة في مختلف المسابقات في الموسم الماضي، والإسباني بيب غوارديولا ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني.

السيدات

لدى السيدات، تبدو الإسبانية أيتانا بونماتي من بين الأوفر حظا للاحتفاظ بالكرة الذهبية، في حين تأمل زميلتها في برشلونة مواطنتها أليكسيا بونياس في رفع غلتها إلى ثلاثة كرات ذهبية بعدما توجت بها عامي 2021 و2022.

كما تم ترشيح النروجية أدا هيغيربيرغ الفائزة بأول نسخة للكرة الذهبية للسيدات عام 2018، إلى جانب خمسة لاعبات من منتخب الولايات المتحدة الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، وهن صوفيا سميث ومالوري سوانسون وترينيتي رودمان وليندسي هوران وحارسة المرمى أليسا نايهر.