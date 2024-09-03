العالم اليوم - الذهب يرتفع مع تحول التركيز لتقرير الوظائف الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:25 مساءً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء، وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر ومع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة التي قد تقدم المزيد من الوضوح بشأن حجم خض الفائدة.

تحديث الأسعار

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2504.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 0928 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع الجلسة الماضية بسبب قوة الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2535.90 دولار للأونصة.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 31 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر، بينما يتوقعون بنسبة 69 بالمئة خفضا بمقدار 25 نقطة أساس.

وتحول تركيز المتعاملين إلى تقرير الأجور الأميركية الذي يصدر الجمعة، وتترقب الأسواق أيضا تقرير وظائف القطاع الخاص بحثا عن إشارات حول مسار البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.

ويزيد الإقبال على الذهب، المعروف كوسيلة تحوط مفضلة ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إن الذهب هو السلعة التي يثق بقوة في ارتفاعها خلال الأمد القريب.

وأضاف "يظل (الذهب) خيارنا المفضل للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية، مع دعم إضافي من تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة للبنك المركزي الأميركي وعمليات الشراء المستمرة من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة".

وربح المعدن الأصفر 21 بالمئة حتى الآن هذا العام، وبلغ مستويات غير مسبوقة، ليصل إلى مستوى تاريخي مرتفع عند 2531.60 دولار للأونصة، في 20 أغسطس.

وبالنسية للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 28.36 دولار للأونصة، وهبط البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 921.10 دولار للأونصة، وخسر البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 967 دولارا للأونصة، بحسب وكالة"رويترز".