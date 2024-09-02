العالم اليوم - رصد إصابة بجدري القردة لمقيم في دولة عربية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الإثنين، أن وزارة الصحة الأردنية سجلت حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني، مضيفة أن الحالة معزولة حاليا.

وأضافت الوزارة: "المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير".

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