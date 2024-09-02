العالم اليوم - آمال خفض الفائدة بأميركا تقود أسهم المنطقة للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر آمال خفض الفائدة بأميركا تقود أسهم المنطقة للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الاثنين، مع استمرار تفاؤل المستثمرين إزاء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يتوقع المتداولون بنسبة 67 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر بينما يتوقع 33 بالمئة خفضها 50 نقطة أساس.

وينصب تركيز المستثمرين على تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره يوم الجمعة والذي سيساعدهم على توقع مقدار الخفض المحتمل.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.2 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 1.1 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها مصرف قطر الإسلامي الذي أنهى تداولاته على ارتفاع 2.6 بالمئة.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن الشركة المملوكة للدولة ستزيد إنتاجها من اليوريا إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنويا من ستة ملايين طن حاليا.

وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مجموعة التيسير واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.6 بالمئة.