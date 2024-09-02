روسيا تقصف العاصمة الأوكرانية بالصواريخ صباح اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين الموافق ٢ سبتمبر.

وقال رئيس بلدية كييف إن خدمات الطوارئ أرسلت إلى عدة مناطق بعد ورود تقارير عن أضرار وإصابات نتيجة سقوط حطام الأسلحة التي سقطت.

ووفق لوكالة رويترز، كانت كل أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب من الغارات الجوية القادمة من روسيا، في حين قامت بولندا، العضو المجاور لحلف شمال الأطلسي، بتنشيط الطائرات البولندية وطائرات الحلفاء لضمان سلامة مجالها الجوي.

كما قالت القوات الجوية الأوكرانية، في تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام:" إن عمليات إطلاق متكررة للصواريخ الباليستية استهدفت كييف"، في حين قال مسؤولون بالمدينة إن وحدات الدفاع الجوي صدت الهجمات.

اندلاع حريق في شيفشينكيفسكي

وقال عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليجرام إن حريقا اندلع في منطقة شيفشينكيفسكي، وتضم المنطقة مجموعة من الجامعات والمدارس.

وأضاف أن الإسعاف وخدمات الطوارئ توجهت أيضا إلى مناطق سفياتوشينسكي، وهولوسيفسكي، وسولوميانسكي.

وتعد منطقة سولوميانسكي موطنًا لمحطة قطار رئيسية ومطار كييف الرئيسي، ويقع حي سفياتوشينسكي التاريخي على الحافة الغربية للمدينة، بينما يقع حي هولوسيفسكي في الجنوب الغربي.

وقال شهود عيان من رويترز في كييف إنهم سمعوا سلسلة من الانفجارات القوية فيما بدا أنه من عمل وحدات الدفاع الجوي، بعضها في المنطقة الوسطى.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع واحد بالضبط من إطلاق موسكو أكثر من 200 صاروخ وطائرة بدون طيار على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وضرب منشآت الطاقة في جميع أنحاء البلاد في ما وصفته كييف بأنه الهجوم "الأضخم" في الحرب .