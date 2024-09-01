الكوارث الطبيعية تدمر أستراليا.. فيضانات غير مسبوقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - تعاني ولاية فيكتوريا في الجنوب الشرقي لأستراليا من موجة فيضانات، ما دفع خدمات الطوارئ لتحذير السكان من احتمال تفاقم الأوضاع وحدوث مزيد من الرياح المدمرة مع توجهها نحو مدينة ملبورن، حيث إن متوسط سرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى استعداد سكان ولاية تسمانيا إلى إخلاء المدينة، بالتزامن مع ضربات الرياح القوية للبلاد، حسبما ذكرت صحيفة جارديان».

تحذيرات مسبقة في أستراليا

وذكر ريك نوجنت مدير إدارة الطوارئ في فيكتوريا: الفيضانات ألحقت بالفعل أضرارا بأكثر من 600 منزل وترك 35 ألف منزل بدون كهرباء، وسيستمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، الرياح المدمرة ستؤدي إلى قطع الكهرباء عن المزيد من المنازل».

وحذرت هيئة الطوارئ الحكومية المواطنين المتواجدين على السواحل الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، والمناطق الجبلية، من الاستعداد للاحتماء من الرياح المدمرة، وتم نشر مجموعة من التعليمات التي يجب أن تأخذ على محمل الجد من قبل سكان فكتوريا.

أمر تيم ويبوش كبير مسؤولي العمليات، بأن على السكان تأمين أي أثاث خارجي أو منصات ترامبولين غير مثبتة، وتجنب الأنشطة الخارجية، وخصوصاً السباحة أو صيد الأسماك على طول الساحل، لافتًا إلى أن سرعة الرياح القوية من الممكن أن تتحول إلى عاصفة مدارية هائلة، تسبب العديد من الكوارث الغير متوقعة.

فيضانات في ولاية تسمانيا

يستعد سكان تسمانيا، إلى مغادرة الولاية والذهاب إلى أماكن أكثر أماناً، وذلك بناءً على تعليمات الحماية المدنية لهم نتيجة لظروف الطقس الصعبة، حيث من المتوقع أن تتعرض الولاية هي الأخرى لمجموعة كبيرة من ضربات الرياح الشديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث فيضانات ستؤدي إلى غرق المنازل، وتعطيل حركة المواصلات العامة.

وقال مايكل كونواي كبير خبراء الأرصاد الجوية في هوبارت، إنه من المتوقع أيضًا أن تستمر الرياح القوية عبر السواحل الشمالية والغربية لتسمانيا، بما في ذلك هبات تصل سرعتها إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة، ومن المحتمل أن تهدأ الرياح يوم الثلاثاء المقبل، وأن تلك ضربات الرياح التي شهدناها خلال عطلة الأسبوع من المقرر أن تحطم الأرقام القياسية.

ووفقا لشركة تاس نتورك»، انقطعت الكهرباء عن نحو 30 ألف منزل في تسمانيا ومختلف أنحاء الولاية، مما تسببت الرياح القوية إلى سقوط الأشجار وقطع خطوط الكهرباء.

كما ذكر أليكس ميليتسيس، عالم الأرصاد الجوية أن الأسوأ لم يأت بعد، كما أن منسوب المياه سيزداد، ومن المتوقع حدوث فيضانات كبيرة عبر نهر ديرونت في ميدوبانك خلال الـ 24 ساعة القادمة.