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تصفيات كأس العالم- أوروبا (8): البوسنة تستضيف قبرص

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تصفيات كأس العالم- أوروبا (8): البوسنة تستضيف قبرص

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 07:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يأمل منتخب البوسنة والهرسك أن يحقق فوزه الثاني في تصفيات كأس العالم، المجموعة الأوروبية الثامنة، عندما يستقبل اليوم الإثنين، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة منتخب قبرص.

اليوم أيضاً، ولحساب نفس المجموعة، وفي التوقيت ذاته، يلتقي منتخبا سان مارينو ورومانيا.

في الجولة الأولى:
قبرص × سان مارينو 2-0
رومانيا × البوسنة والهرسك 0-1

وتمّ توزيع المنتخبات الأوروبية على 12 مجموعة يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تلعب المنتخبات التي تحتل المركز الثاني ملحقاُ مع 4 منتخبات سجلت أفضل نتائج في دوري الأمم الأوروبية ولم تتأهل مباشرة أو من بوابة المركز الثاني في التصفيات، لتحديد المنتخبات الـ 4 المتبقية من حصة أوروبا في كأس العالم.

وجاء توزيع منتخبات أوروبا في التصفيات على النحو الآتي:
المجموعة الأولى: ألمانيا، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورغ.
المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا، كوسوفو.
المجموعة الثالثة: الدنمارك، اليونان، اسكتلندا، بيلاروس.
المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، آيسلندا، أذربيجان.
المجموعة الخامسة: إسبانيا، تركيا، جورجيا، بلغاريا.
المجموعة السادسة: البرتغال، المجر، جمهورية إيرلندا، أرمينيا.
المجموعة السابعة: هولندا، بولندا، فنلندا، ليتوانيا، مالطا.
المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص، سان مارينو.
المجموعة التاسعة: إيطاليا، النرويج، إسرائيل، إستونيا، مولدوفا.
المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، ليختنشتاين.
المجموعة الحادية عشرة: إنكلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا، أندورا.
المجموعة الثانية عشرة: كرواتيا، جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو، جبل طارق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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