شيش طاووق.. طريقة تحضير هذه الوجبة اللذيذة بسهولة لعائلتك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 08:47 مساءً - مقدمة عن شيش طاووق

يعد شيش طاووق من الأطباق الشعبية التي تتميز بنكهتها اللذيذة وقوامها الطري، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعائلتك في مختلف المناسبات. إن تحضير هذه الوجبة ليس بالصعوبة التي قد تتخيلها، ولديك القدرة على إعدادها في منزلك بسهولة.

المكونات المطلوبة

لتحضير شيش طاووق، ستحتاج إلى المكونات التالية:

500 غرام من صدور الدجاج، مقطعة إلى مكعبات

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

عصير ليمونة واحدة

3 فصوص من الثوم، مهروسة

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملح وفلفل حسب الذوق

زعتر مجفف (اختياري)

خضار مشوية (فلفل، بصل، كوسا) للتقديم

خبز أو أرز للتقديم

طريقة التحضير

لتحضير شيش طاووق، اتبع الخطوات التالية:

1. تتبيل الدجاج

– في وعاء كبير، اخلط زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المهروس، البابريكا، الملح، الفلفل، والزعتر.

– أضف مكعبات الدجاج إلى المزيج وقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات.

– غطي الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (يفضل طوال الليل) لتتبل قطع الدجاج جيدًا.

2. شوى الدجاج

– سخن الشواية أو مقلاة الشواء على درجة حرارة متوسطة.

– ضع قطع الدجاج المتبلة على أسياخ الشواء، وقم بإضافة الخضار بين قطع الدجاج إذا رغبت.

– اشوي الدجاج لمدة 15-20 دقيقة، مع التقليب من حين لآخر حتى يصبح لونه ذهبيًا وينضج تمامًا.

3. التقديم

– قدّم شيش طاووق مع الخبز الطازج أو الأرز، وزين الطبق بالخضار المشوية. يمكنك أيضًا إضافة صلصة الثومية أو صلصة الطحينة حسب الرغبة.

نصائح إضافية

– يمكنك استخدام قطع لحوم أخرى مثل اللحم الضأن أو السمك، حسب تفضيلات عائلتك.

– جرب إضافة توابل إضافية مثل الكركم أو الكمون لمزيد من النكهة.

– يمكنك تحضير شيش طاووق في الفرن إذا لم تتوفر لديك شواية.

خاتمة

شيش طاووق هو طبق يسهل تحضيره ويتميز بمذاقه الرائع الذي ستستمتع به عائلتك. حاول تحضيره في وجبة غداء أو عشاء خاصة، وسوف يجلب البهجة إلى مائدتك. بالتأكيد، ستحبه جميع أفراد الأسرة!