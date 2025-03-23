ريادة في التداول الرقمي والتزام بالمسؤولية المجتمعية في يوم زايد للعمل الإنساني

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 02:49 مساءً - الإمارات العربية المتحدة، دبي ، مارس 2025

يشهد العالم تحولاً رقمياً متسارعاً يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والاستثماري، حيث أصبحت التكنولوجيا المحرك الأساسي للنمو والابتكار في مختلف القطاعات. ومع تجاوز حجم التداولات اليومية في أسواق الفوركس العالمية 5 تريليونات دولار، تتعزز أهمية المنصات الرقمية في تمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق المالية بكفاءة وأمان.

وانطلاقاً من رؤيتها في الجمع بين الابتكار المالي والتواصل الفعّال مع المستثمرين، نظّمت إيفست سحوراً خاصاً ضم نخبة من المستثمرين، وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، في لقاء مميز هدف إلى تبادل الرؤى حول مستقبل الأسواق المالية والتحولات الرقمية في قطاع الاستثمار. وقد شكّل هذا الحدث فرصة مثالية للنقاشات المعمقة، حيث استفاد الحضور من معلومات قيّمة حول أحدث توجهات الأسواق، والتقنيات المبتكرة التي تعتمدها إيفست لتعزيز تجربة المستخدم.

وفي ظل التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، لم تقتصر جهود إيفست خلال شهر رمضان المبارك على المجال الاقتصادي فحسب، بل امتدت إلى المبادرات المجتمعية، حيث نظمت إفطارًا رمضانيًا جماعيًا في مركز سعادة المواطنين بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني. جاءت هذه المبادرة لتعكس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وتعزيز الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع. وقد شارك فريق إيفست في تنظيم الإفطار، مستقبلين الحاضرين في أجواء دافئة مليئة بالمحبة والروحانية.

وفي تعليق على هذه الفعاليات، قال علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيفست: “نحن في إيفست نؤمن بأن دورنا يتجاوز المجال الاقتصادي ليشمل المساهمة في دعم المبادرات المجتمعية. الإفطار الجماعي لم يكن مجرد فعالية، بل كان لقاءً يعكس القيم التي نؤمن بها، ويجسد رسالة زايد في العمل الإنساني. كما أن السحور الذي نظمناه كان فرصة رائعة لتعزيز التواصل مع المستثمرين والإعلاميين، وتبادل الخبرات حول مستقبل الاستثمار الرقمي.”

من جانبه، أكد وائل راشد، مدير التطوير في إيفست، أن الشركة تواصل استثمارها في تطوير منصتها الرقمية لتوفير بيئة تداول أكثر أمانًا وسهولة، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين. وأشار إلى أن إطلاق التطبيق المتطور للشركة، الذي يتيح ميزات تحليل الأسواق، تنبيهات التداول، وأدوات إدارة المخاطر، يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز التجربة الرقمية لعملائها.

من خلال استراتيجياتها المبتكرة وتوسعها المستمر، تُواصل إيفست تعزيز مكانتها كإحدى أبرز منصات التداول الرقمي، عبر تقديم حلول متطورة تتيح للمستثمرين الوصول المباشر إلى أكثر من +400 أصلًا ماليًا، تشمل الأسهم العالمية، المؤشرات، السلع، والفوركس.