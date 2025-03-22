بطريقة آمنة.. وصفات طبيعية فعالة لتفتيح البشرة وترطيبها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 05:57 مساءً - تسعى الكثير من النساء للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة، خاصة مع التعرض المستمر لعوامل الطقس القاسية التي تؤثر على لون البشرة وترطيبها، ولحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة وترطيبها دون الحاجة لاستخدام مستحضرات التجميل الكيميائية التي قد تسبب أضرارًا على المدى الطويل، في السطور التالية، نستعرض مجموعة من الوصفات الفعالة التي تمنحك بشرة ناعمة ونضرة بشكل طبيعي وآمن.

1. قناع العسل واللبن لتفتيح البشرة وترطيبها

يُعتبر العسل من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في ترطيب البشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، بينما يحتوي اللبن على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تفتيح لون البشرة.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من اللبن.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة أكثر إشراقًا.

2. قناع الليمون والعسل لتوحيد لون البشرة

يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يساعد في تفتيح لون البشرة وتقليل التصبغات، بينما يعمل العسل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

طريقة التحضير:

اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 10 دقائق فقط.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

يُنصح باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا، وتجنبها إذا كنتِ تمتلكين بشرة حساسة.

3. قناع ماء الورد والنشا لتنعيم البشرة وتفتيحها

يعمل ماء الورد على تهدئة البشرة وإنعاشها، بينما يساعد النشا في تفتيح البشرة وشدها بطريقة طبيعية.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من النشا.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

للحصول على نتائج فعالة، استخدمي هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.

4. قناع الخيار والحليب لتفتيح وترطيب البشرة

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء التي تساعد في ترطيب البشرة، بينما يعمل الحليب على تفتيحها وتوحيد لونها.

طريقة التحضير:

قومي بهرس نصف ثمرة خيار وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من الحليب.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

يمكنك تكرار هذه الوصفة يوميًا للحصول على بشرة نضرة.

5. قناع الطماطم ودقيق الأرز لتفتيح البشرة وتقشيرها

تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة طبيعية تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، بينما يعمل دقيق الأرز على تقشير البشرة بلطف وإزالة خلايا الجلد الميتة.

طريقة التحضير:

اهرسي نصف ثمرة طماطم وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من دقيق الأرز.

ضعي الخليط على بشرتك ودلكيه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

اتركيه لمدة 10 دقائق إضافية ثم اغسليه بالماء الفاتر.

استخدمي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة مشرقة.

نصائح إضافية للحفاظ على نضارة البشرة

احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة.

استخدمي واقي الشمس بانتظام لحماية بشرتك من التصبغات وأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات للحفاظ على صحة البشرة.

ابتعدي عن استخدام المستحضرات الكيميائية القاسية التي قد تسبب تهيج البشرة.

باتباع هذه الوصفات الطبيعية، يمكنكِ الحصول على بشرة مشرقة ونضرة بطريقة آمنة وفعالة دون الحاجة لاستخدام منتجات باهظة الثمن.