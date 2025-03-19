حماية طفلك من فيروس الهربس: نصائح وقائية وعلاجية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:52 مساءً - فيروس الهربس من الفيروسات الخطيرة التي يجب الوقاية منها لحماية صحة طفلك. يقدم الدكتور مدحت أحمد، استشاري طب الأطفال، مجموعة من النصائح الهامة للوقاية والعلاج.

نصائح للوقاية من فيروس الهربس عند الأطفال:

منع التقبيل على الوجه أو الفم:

تجنب تقبيل الطفل على الوجه أو الفم، خاصة إذا كان الشخص يعاني من قرح أو بثور.

شجع تقبيل الطفل على الرأس أو اليدين.

الحفاظ على نظافة اليدين:

اغسل يدي طفلك ويديك بانتظام بالماء والصابون.

استخدم معقم اليدين عند عدم توفر الماء والصابون.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية:

لا تسمح لطفلك باستخدام أكواب، ملاعق، مناشف، أو أدوات شخصية للآخرين.

علم طفلك أهمية عدم مشاركة الأدوات الشخصية.

العناية بالنظافة العامة:

نظف ألعاب وأدوات طفلك بانتظام، خاصة إذا كان يضعها في فمه.

تأكد من نظافة الأماكن العامة التي يرتادها طفلك.

تعزيز مناعة الطفل:

قدم لطفلك نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة.

تأكد من حصوله على قسط كافٍ من النوم والنشاط البدني المناسب.

علاج الهربس عند الأطفال:

استشر الطبيب فورًا عند ظهور بثور أو تقرحات على طفلك.

استخدم الكريمات أو المراهم المضادة للفيروسات التي يصفها الطبيب.

نصائح إضافية:

اشرح لأفراد العائلة والأصدقاء أهمية تجنب تقبيل الأطفال على الفم أو الوجه.

كن حازمًا لحماية صحة طفلك.

راقب أعراض طفلك باستمرار، وراجع الطبيب عند ظهور أي علامات مثل بثور أو تقرحات أو حمى أو تورم في اللثة.