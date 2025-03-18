مبابي: الحديث عن مدرب فرنسا القادم ليس من اختصاصي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 06:54 صباحاً - أكد كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني، خلال مقابلة مع صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، أن الحديث عن أي مدرب مستقبلي لمنتخب فرنسا ليس من اختصاصه، وأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هو من يقرر ذلك.

وردّ كيليان مبابي على سؤال فيما إذا كانت هناك خلافات بينه وبين مدرب فرنسا ديديه ديشامب بالقول: إنها ليست أسراراً، بل خلافات لا داعي لاطلاع الناس عليها… في أي وظيفة، هناك خلافات مع الزملاء، لكن هذا لا يعني عدم حبك لهم أو قلة احترامك لهم.

وأضاف: لطالما احترمت وقدرت المدرب.. كان المدير الفني الوحيد في المنتخب الفرنسي، الذي لعبت تحت إمرته، وهو من منحني أول مباراة دولية لي… لقد حققنا نجاحاً معا، ولا يمكن لعلاقتنا أن تنهار بسبب خلافين أو ثلاثة خلافات، ليست جدية على الإطلاق.

وسئل مبابي عن إمكانية خلافة زين الدين زيدان لـ ديشامب، فقال: إنه زين الدين زيدان، ولكن فيليب ديالو (رئيس الاتحاد الفرنسي) هو من سيقرر… سنرى المعايير التي سيعتمدها والقرارات التي سيتخذها… لا أعرف من سيخلف ديشامب.. هناك رئيس للاتحاد، وهو من سيتخذ القرار.

وختم: الجميع يتحدث عن زيدان، لذا لن نتظاهر بأننا نعيش في كهف، ولا نعرف ما يحدث… ولكن ليس من شأني أن أتحدث عن هذا الأمر.