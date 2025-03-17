مع اقتراب فصل الصيف .. اليك أبرز فوائد العنب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 02:52 مساءً - إليك بعض الفوائد المهمة لتناول العنب في فصل الصيف:

1. ترطيب الجسم:

يحتوي العنب على نسبة عالية من الماء، ممّا يجعله مصدرًا ممتازًا لترطيب الجسم، خاصةً خلال فصل الصيف الحارّ.

يساعد ترطيب الجسم على تنظيم حرارة الجسم، ووظائف الكلى، والهضم، وامتصاص العناصر الغذائية.

2. غني بمضادات الأكسدة:

يزخر العنب بمضادات الأكسدة القوية، مثل الفيتامين C، والأنثوسيانين.

تُساعد مضادات الأكسدة على حماية خلايا الجسم من التلف caused by الجذور الحرة، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسرطان، وأمراض الشيخوخة.

3. مصدر ممتاز للطاقة:

يحتوي العنب على نسبة عالية من الكربوهيدرات،

والسكر الطبيعي، ممّا يجعله مصدرًا ممتازًا للطاقة.

تُساعد الكربوهيدرات على تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين المزاج، وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

4. يعزز صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي العنب على الألياف الغذائية،

وبيكتين، ممّا يُساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تُساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.