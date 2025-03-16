رعب في المنوفية .. كلب مسعور يعقر 10 أشخاص بينهم أطفال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 11:50 مساءً - سادت حالة من الذعر في قرية كفر سنجلف، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد تعرض 10 أشخاص، بينهم أطفال، لعقر من كلب مسعور. وقد تسببت الحادثة في إصابات خطيرة، خاصة بين الأطفال، مما أثار قلقًا واسعًا بين الأهالي.

تفاصيل الحادث:

وقع الحادث في قرية كفر سنجلف، مركز الباجور، محافظة المنوفية.

أصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، بعقر من كلب مسعور.

تنوعت الإصابات بين عقر في اليد والظهر والساق والوجه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت خلف لتلقي العلاج اللازم.

الإجراءات المتخذة:

تم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري بالمنوفية لمتابعة الواقعة.

تسعى اللجنة لضبط الكلب المسعور لمنع تكرار الحوادث.