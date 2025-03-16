فوائد تناول الموز في رمضان.. تعرف عليها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الموز من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، حيث يساهم تناوله بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

يحتوي الموز على كميات كبيرة من السكريات الطبيعية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للإمداد بالطاقة بعد فترة طويلة من الصيام. يساعد تناوله على تقليل الشعور بالإرهاق والتعب، ويعزز القدرة على التحمل خلال الصيام في اليوم التالي.

يُعد الموز مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، وهو عنصر أساسي للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ومنع الجفاف. كما يساهم البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يعد الموز من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقلل من فرص الإصابة بالإمساك، وهي مشكلة شائعة خلال شهر رمضان. كما يساهم في تهدئة المعدة وتخفيف الحموضة والحرقة.

يحتوي الموز على مادة التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى سيروتونين في الجسم. يساعد هذا المركب في تحسين الحالة المزاجية، زيادة الشعور بالسعادة، وتقليل التوتر والعصبية.

الموز غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C، فيتامين B6، والمغنيسيوم، التي تعمل جميعها على تعزيز صحة الجسم وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

بتناول الموز في رمضان، يمكن الاستفادة من هذه الفوائد القيمة للحفاظ على صحة الجسم والتعامل بشكل أفضل مع تحديات الصيام.