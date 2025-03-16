العناية بالشعر في الشتاء.. 4 نصائح لحمايته من التساقط الموسمي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 مساءً - تابعة: نازك عيسى

يؤثر فصل الشتاء على البشرة والشعر على حد سواء، حيث يتعرض الشعر للتساقط والتقصف والجفاف والتلف، مما يصبح مصدر قلق وإزعاج للكثير من النساء.

أظهرت دراسة أجرتها الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية أن السبب الرئيسي لتساقط الشعر في الشتاء هو تأثير الهواء الجاف، الذي يمتص الرطوبة من فروة الرأس، مما يؤدي إلى جفافها. ويجعل هذا الجفاف الشعر أكثر عرضة للتساقط والتقصف، كما يفقده نعومته ولمعانه.

هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لحماية الشعر من التساقط في فصل الشتاء، ومنها:

يوصي الخبراء بقص أطراف الشعر المتقصفة كل 4 إلى 8 أسابيع خلال فصل الشتاء. هذه العادة لا تحمي الشعر من التساقط فقط، بل تحفز نموه وتزيد من كثافته.

يعتبر تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند من الطرق الطبيعية الفعالة لمكافحة تساقط الشعر في الشتاء. يساعد التدليك على تحسين تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى فروة الرأس، مما يقوي بصيلات الشعر. كما يمنح زيت جوز الهند الترطيب الكافي لفروة الرأس بفضل محتواه الغني بالدهون الصحية.

تعريض فروة الرأس لجلسات بخار منتظمة يساعد في فتح المسام، مما يسمح لها بامتصاص العناصر الغذائية المفيدة للشعر من الطعام.

يمكن الاستحمام بالماء الساخن، ولكن يجب أن لا تتجاوز مدة الاستحمام 10 دقائق. إذ إن المدة الطويلة تؤدي إلى تلف الشعر وتزيد من خطر تساقطه.