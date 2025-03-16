عموتة: نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوصل رغم الغيابات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 مساءً - تحدث الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الوصل، التي ستقام غداً الاثنين، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين.

وقال المدرب المغربي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: “نتوقع مواجهة صعبة أمام الوصل حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، الذي يقدم مستويات جيدة في هذا الموسم”.

وأضاف: “علينا أن نضاعف تركيزنا ومجهودنا في مواجهتي نصف النهائي، ونطمح للتواجد في النهائي”.

وأكمل: “اكتسب الوصل ثقة كبيرة بفضل فوزه بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، لديهم إمكانيات فردية وجماعية عالية، وهذا ما يجعل من اللعب ضدهم صعباً على أي فريق”.

وواصل: “نحن في المقابل نمر بفترة تحول، نحن في تحسن مستمر مقارنة ببداية الموسم التي ارتكبنا خلالها العديد من الأخطاء”.

وتابع: “لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تقديم مستوى مميز أمام الوصل، وندرك جيداً أن ذلك يتطلب جاهزية فنية وبدنية وذهنية عالية، وهو ما نعمل على الوصول إليه خلال الساعات التي تفصلنا عن المباراة”.

وعن الغيابات التي يعاني منها فريقه، أوضح: “لدينا غيابات كبيرة بسبب الاستدعاءات الدولية، ممثلة في علي خصيف، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد سلطان، عبد الله رمضان وبرنو لتواجدهم في معسكر المنتخب الإماراتي”.

وتابع: “كما يغيب عنا مبارك بني زامة، يوسف المرزوقي وزايد خميس، لانضمامهم لتجمع المنتخب الإماراتي الأولمبي، وعاد ريتشارد أكونور للتدريبات الجماعية، لكنه ما زال بحاجة للمزيد من الوقت حتى يصبح لائقاً للمشاركة في المباريات”.

وأتم: “نعد جمهورنا نيابة عن الفريق بأننا سنقدم أفضل ما لدينا، وسنقاتل حتى نعود من ملعب الوصل بنتيجة إيجابية”.