حيل ذكية لنجاح الشاكرية في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 مساءً - أسرار إعداد الشاكرية بنجاح في المنزل

الشاكرية من الأطباق التقليدية الشهية التي تتميز بمذاقها الفريد والمحبوب. تحضير الشاكرية في المنزل يمكن أن يكون تحديًا للبعض، لكن باستخدام بعض الحيل الذكية يمكنك الحصول على أفضل النتائج. تعرفي في هذا المقال على الخطوات والنصائح التي تضمن لكِ شاكرية لذيذة ومثالية.

المكونات الأساسية لتحضير الشاكرية

لتحضير الشاكرية تحتاجين إلى المكونات التالية:

كيلو من قطع اللحم (يفضل لحم الغنم)

5 أكواب من اللبن الرائب

1/4 كوب من الأرز المصري

ملعقتان كبيرتان من النشاء

فصا ثوم مهروسان

الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

ورق غار وبهارات مشكلة

خطوات التحضير

تجهيز اللحم

ابدأي بغسل قطع اللحم جيدًا ووضعها في وعاء كبير على النار مع ماء كافٍ لتغطية اللحم. أضيفي ورق الغار والبهارات المشكلة واتركيها تغلي حتى ينضج اللحم تمامًا. بعد ذلك، قومي بإزالة اللحم من المرق واتركيه جانبًا.

تحضير اللبن

في وعاء كبير آخر، اخلطي اللبن الرائب مع النشاء والأرز المصري. يجب أن يكون الخلط جيدًا حتى تتجنبي تكون كتل. ضعي الخليط على نار متوسطة وقلبي باستمرار لتجنب التصاقه أو احتراقه.

دمج المكونات

عندما يبدأ خليط اللبن بالغليان، أضيفي قطع اللحم المسلوق وكمية مناسبة من المرق. استمري في التحريك بلطف وانتظري حتى يبدأ الخليط في الغليان مجددًا. أضيفي الثوم المهروس والملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

نصائح للحصول على شاكرية مثالية

التقليب المستمر: لا تهملي تقليب اللبن بشكل مستمر حتى لا يفصل اللبن.

لا تهملي تقليب اللبن بشكل مستمر حتى لا يفصل اللبن. استخدام اللبن الرائب: يعطي اللبن الرائب للشاكرية طعمًا لاذعًا مميزًا، لذا لا تترددي في استخدامه.

يعطي اللبن الرائب للشاكرية طعمًا لاذعًا مميزًا، لذا لا تترددي في استخدامه. الصبر في السلق: أطيلي فترة سلق اللحم للحصول على لحم طري وذائب في الفم.

التقديم

قدمي الشاكرية ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز العربي واستمتعي بوجبة شهية تقليدية تلبي ذوق جميع أفراد العائلة. باتباعك هذه الحيل والخطوات ستحصلين على شاكرية مثالية تضاهي في جودتها ما يقدم في المطاعم.