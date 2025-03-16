ودّع قشرة الشعر في الشتاء عن طريق تناول هذه الأطعمة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد قشرة الشعر مشكلة شائعة خلال فصل الشتاء، وغالبًا ما ترتبط بسوء التغذية، حيث يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى تفاقم المشكلة، مما يسبب الحكة، تقشر الجلد، وتساقط الشعر.

بحسب الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بجامعة بنها، فإن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على الحد من قشرة الشعر، وينصح بتناول:

-الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل البيض، الكبدة، ومنتجات الألبان.

-الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية، المكسرات، والبذور.

-الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم، البقوليات، والحبوب الكاملة.