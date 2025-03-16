فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 02:50 مساءً - أعلن الألماني، هانزي فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا.

وجاءت القائمة، كالتالي:

كوبارسي، بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، بيدري، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، إنياكي بينيا، بابلو توري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، باو فيكتور، لامين يامال، أولمو، فرينكي دي يونج، كوندي، إريك جارسيا، تشيزني، كوشين، هيكتور فورت، جيرارد مارتين.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 57 نقطة، فيما يأتي الروخي بلانكوس في المركز الثالث بـ56 نقطة.