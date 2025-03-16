قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 01:53 مساءً - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا، اليوم الأحد، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

وضمت القائمة 22 لاعباً، هم:

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، بيرالدو، زاير إيمري، سافونوف، مباي، باتشو، موكيه، جواو نيفيز.

ويعتلي الفريق الباريسي قمة الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد مارسيليا في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.