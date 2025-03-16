مدرب الوصل: سنقدم كل ما لدينا من أجل الوصول للنهائي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 01:53 مساءً - تحدث ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، عن مواجهة الجزيرة، التي ستقام غداً الاثنين، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين.

وقال ميلوييفيتش، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “نخوض نصف النهائي أمام الجزيرة، الفريق القوي الذي يتمتع بجودة عالية”.

وأضاف: “أعتقد أن الجزيرة صاحب أعلى إمكانات هجومية، هذا الموسم.. نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، لكن ثقتنا كبيرة في أنفسنا، خاصة أننا سنلعب غداً، على ملعبنا في استاد زعبيل، وأمام جمهورنا”.

وأتم: “نؤمن بأن اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة، سيقاتلون من أجل النادي، وسيقدمون كل ما لديهم للوصول إلى النهائي، لأن هذا ما يريده الجميع”.