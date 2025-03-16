وصفات خفيفة ولذيذة لتحضيرها في العزائم الرمضانية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 01:53 مساءً - أطباق رمضانية خفيفة ولذيذة تزيّن مائدتك

شهر رمضان هو فرصة مميزة لتجمع العائلة والأصدقاء حول المائدة لتبادل الأحاديث والاستمتاع بالوجبات الشهية. ومع ذلك، يأتي الإرهاق في نهاية اليوم ليجعل الطهو مهمة صعبة. لهذا نقدم لكم بعض الوصفات الخفيفة واللذيذة التي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد، لكنها تضفي طابعًا مميزًا على مأدبتك.

1. سلطة الفتوش المنعشة

تعتبر سلطة الفتوش من الأطباق الأساسية في الموائد الرمضانية. إليك كيفية تحضيرها:

المكونات: خس، خيار، طماطم، بصل أخضر، فجل، بقدونس، خبز عربي محمص، ليمون، زيت زيتون، ملح.

الطريقة: قطع الخضروات إلى قطع صغيرة. اخلط جميع المكونات معًا في وعاء كبير. أضف عصير الليمون وزيت الزيتون والملح حسب الذوق.



2. شوربة العدس المغذية

الشوربة من الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها في رمضان، إليك طريقة سهلة لتحضير شوربة العدس:

المكونات: عدس أحمر، بصل، جزر، بطاطس، كرفس، مرق دجاج، ملح، كمون.

الطريقة: اغسل العدس جيدًا. اقطع الخضروات إلى مكعبات صغيرة. في قدر كبير، ضع القليل من زيت الزيتون وأضف البصل حتى يذبل. أضف باقي الخضروات والعدس والمرق واتركهم يغلي حتى تنضج المكونات. اطحن المزيج باستخدام خلاط حتى تحصل على قوام ناعم، ثم أضف الكمون والملح.



3. بسبوسة بالتمر

البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تزين مائدة الإفطار، جربي إضافة التمر كلمسة صحية وشهية:

المكونات: سميد، سكر، زبادي، زيت، لوز، تمر معجون، شيرة (قطر).

الطريقة: اخلط السميد مع السكر، الزبادي، والزيت جيدًا. افرد نصف الخليط في صينية فرن مدهونة بالزيت. ضع طبقة من التمر المعجون. افرد باقي خليط السميد فوق التمر وزيّن الوجه باللوز. اخبز في فرن محمى على درجة حرارة متوسطة حتى يحمر الوجه. اسكب القطر البارد على البسبوسة وهي ساخنة.



إن تحضير هذه الوصفات ليس فقط سهلًا، بل يضمن لك تقديم وجبات مميزة للجميع للاستمتاع بها على مائدة الإفطار.