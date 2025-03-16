رقائق البطاطس: متعة لحظية تهدد صحتك على المدى الطويل! هل أنت على دراية بالمخاطر؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 12:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

رقائق البطاطس من الوجبات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. تحتوي رقائق البطاطس على كميات كبيرة من الملح والدهون المشبعة، مما يجعلها من الأطعمة غير الصحية عند تناولها بانتظام.

من أهم الأضرار التي يمكن أن تسببها رقائق البطاطس هي زيادة خطر الإصابة بالسمنة. تحتوي الرقائق على سعرات حرارية عالية ودهون غير صحية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع نسبة الصوديوم في رقائق البطاطس يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن رقائق البطاطس تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية قد تكون ضارة بالصحة على المدى الطويل. هذه المواد الكيميائية يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني.

لذلك، ينصح بتقليل تناول رقائق البطاطس واستبدالها بوجبات خفيفة صحية مثل الفواكه الطازجة أو المكسرات غير المملحة. الاعتدال في تناول الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس هو مفتاح الحفاظ على صحة جيدة وتجنب المشاكل الصحية المستقبلية