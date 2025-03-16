علاج قلة النوم في رمضان: وصفة توابل الحليب السحرية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 12:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

خلال شهر رمضان المبارك، يعاني الكثيرون من مشكلة قلة النوم بسبب تغير الروتين اليومي والسهر لساعات متأخرة. لحسن الحظ، هناك وصفة طبيعية بسيطة يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والنوم بعمق، وهي إضافة بعض التوابل المفيدة إلى كوب الحليب الدافئ.

– كوب من الحليب الدافئ

– رشة من القرفة

– رشة من الزنجبيل المطحون

– قليل من الهيل المطحون

– نصف ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

1. قم بتسخين الحليب على نار هادئة حتى يصبح دافئًا (تجنب غليانه).

2. أضف القرفة، الزنجبيل، والهيل إلى الحليب وقلب جيدًا.

3. إذا كنت تفضل تحلية المشروب، يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل.

4. اشرب هذا الخليط قبل النوم بحوالي 30 دقيقة لتحقيق أفضل النتائج.

– القرفة: تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين الدورة الدموية.

– الزنجبيل: يعمل كمهدئ طبيعي ويساعد على استرخاء العضلات.

– الهيل: معروف بخصائصه المهدئة والمفيدة للجهاز الهضمي.

– الحليب: يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يعزز إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن النوم.

هذه الوصفة ليست فقط لذيذة ولكنها أيضًا فعالة في تحسين جودة النوم خلال شهر رمضان. جربها واستمتع بنوم هادئ ومريح!