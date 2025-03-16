نصائح للحفاظ على النشاط خلال ساعات الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 12:56 مساءً - أهمية الحفاظ على الطاقة خلال فترة الصيام

الصيام هو أحد العبادات التي تتطلب منا الانقطاع عن الطعام والشراب لفترات طويلة، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق. لذا، من المهم جداً أن نتبع بعض النصائح للمحافظة على مستوى عالٍ من الطاقة والنشاط دون التأثير على صحتنا.

تجنب الإرهاق والتعب

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في التقليل من الإرهاق والشعور بالتعب:

الحفاظ على نظام غذائي متوازن: من المهم جداً أن تحتوي وجبة السحور على جميع العناصر الغذائية الضرورية، مثل الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والفيتامينات.

شرب السوائل بكثرة: الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية خلال فترات الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

الحصول على كمية كافية من النوم: عدم السهر لفترات طويلة والحصول على ساعات نوم كافية يساعد في زيادة نشاط الجسم ويقلل من الشعور بالخمول.

أفضل الأطعمة لوجبة السحور

تناول الأطعمة الصحيحة لوجبة السحور يمكن أن يعزز من مستوى الطاقة خلال فترة الصيام. وهذه بعض الاقتراحات:

الشوفان: يعتبر من الكربوهيدرات المعقدة ويمنح الجسم طاقة تدوم لفترة طويلة.

البيض: مصدر غني بالبروتين ويمكن تحضيره بعدة طرق تناسب مختلف الأذواق.

الفواكه: خاصة التمر والموز، فهي تعطي الجسم سكريات طبيعية وألياف تحافظ على مستويات السكر في الدم.

ممارسة النشاط البدني بحكمة

المحافظة على النشاط البدني هو أمر مهم، لكن يجب أن يكون بطرق حكيمة:

تجنب الأنشطة البدنية الثقيلة والشاقة خلال النهار.

ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي أو التمدد بعد الإفطار لتحريك الدورة الدموية دون إرهاق الجسم.

قسّم الجهد والأنشطة على مدار اليوم لتجنب الإرهاق.

الخاتمة

الصيام فرصة لتحسين الصحة الجسدية والروحية، ولكن من المهم اتباع نهج متوازن للحفاظ على النشاط خلال ساعات الصيام. اتباع هذه النصائح يمكن أن يساعدك في الاستمتاع بتجربة صوم صحية ونشطة.