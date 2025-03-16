كيف تؤثر العادات الغذائية في صحة كبار السن خلال رمضان؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 12:56 مساءً - تأثير العادات الغذائية على صحة كبار السن في شهر رمضان

يعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية لكبار السن لتحسين صحتهم العامة واستعادة التوازن في عاداتهم الغذائية. ومع ذلك، فإن الامتناع عن الطعام والشراب لفترات طويلة قد يشكل تحديات صحية للكثير منهم. لهذا السبب، من المهم تبني نظام غذائي متوازن ومراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن خلال هذا الشهر المبارك.

أهمية تناول وجبات متوازنة

يتطلب جسم الإنسان تزويدًا منتظمًا بالعناصر الغذائية للحفاظ على وظائفه الحيوية، وهذا يعني أن تناول وجبات متوازنة خلال الفطور والسحور يلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة كبار السن. يجب أن تحتوي هذه الوجبات على:

البروتينات الضرورية لبناء العضلات وتجنب فقدان الكتلة العضلية.

الفيتامينات والمعادن لدعم جهاز المناعة.

الألياف التي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك.

الإكثار من شرب السوائل

يعاني كبار السن من خطر أكبر للإصابة بالجفاف، لذلك من المهم تشجيعهم على شرب كمية كافية من السوائل بين الفطور والسحور. يجب أن تتضمن الخيارات الماء العذب، العصائر الطبيعية، والشوربات الخفيفة. تناول السوائل يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، تحسين الدورة الدموية، ودعم وظائف الكلى.

الاعتدال في تناول السكريات والدهون

يجب توخي الحذر من استهلاك السكريات والدهون بكميات كبيرة، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. يمكن استبدال الحلويات الغنية بالسكر بالفواكه الطازجة، واختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا.

أوقات الراحة والنشاط البدني

يفضل أن يمارس كبار السن بعض الأنشطة البدنية الخفيفة مثل المشي بعد الإفطار لتعزيز الهضم وتحسين مستويات الطاقة. كما ينبغي لهم الحصول على قسط من الراحة الكافية والنوم الجيد، الذي يساعد في تعافي الجسم وتجديد النشاط.

باتباع هذه النصائح وبتوجيه الرعاية الصحية المناسبة، يمكن لكبار السن الاستفادة من شهر رمضان لتحسين صحتهم والتمتع بوقت مثمر في العبادة والتقرب إلى الله.