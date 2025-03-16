الدوري المغربي (25): الرجاء يستقبل التطواني

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل فجر غد، الإثنين، مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلتقي الرجاء مع المغرب التطواني، الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي شباب المحمدية مع حسنية أغادير، والدفاع الجديدي مع المكناسي.

وتُوج فريق نهضة بركان بطلاً للدوري المغربي بكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه قبل خمس جولات على نهاية المنافسات بتعادله فجر اليوم مع الاتحاد التوركي 1-1.

النتائج المسجلة في الجولة (25)

اتحاد طنجة × الوداد 1-1

نهضة بركان × الاتحاد التوركي 1-1

الفتح × شباب السوالم 4- 2

الجيش الملكي × المغرب الفاسي 3-1

أولمبيك آسفي × نهضة الزمامرة 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 60 نقطة

2- الجيش الملكي: 45 نقطة

3- الفتح: 43 نقطة

4- الوداد: 43 نقطة

5- نهضة الزمامرة: 40 نقطة