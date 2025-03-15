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الدوري البلجيكي (30): جينك يواجه سانت جيلواز

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الدوري البلجيكي (30): جينك يواجه سانت جيلواز

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا جينك وسانت جيلواز اليوم السبت، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من الجولة الأولى في الدوري البلجيكي بكرة القدم.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة، فيلتقي ستاندر دو لياج مع رويال أنتويرب الساعة 15:30، وعند الساعة 20:30 يلتقي كلوب بروج مع رويال شارلروا، وأندرلخت مع سيركل بروج، وجينت مع كورتريك، وأود لوفين مع سينت ترويدنس، وميشيلن مع ديندر، وبيرشكوت مع فيستيرلو.

ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 65 نقطة
2- كلوب بروج: 56 نقطة
3- سانت جيلواز: 55 نقطة
4- أندرلخت: 48 نقطة
5- رويال أنتويرب: 45 نقطة
6- جينت: 45 نقطة

وضمنت هذه الفرق الـ 6 تأهلها إلى جولة البطولة والتأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما تتنافس الفرق أصحاب المراكز من 7- 12 على التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، والفرق أصحاب المراكز الـ 4 الأخيرة تلعب من أجل تفادي الهبوط.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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