الدوري البلجيكي (30): جينك يواجه سانت جيلواز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا جينك وسانت جيلواز اليوم السبت، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من الجولة الأولى في الدوري البلجيكي بكرة القدم.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة، فيلتقي ستاندر دو لياج مع رويال أنتويرب الساعة 15:30، وعند الساعة 20:30 يلتقي كلوب بروج مع رويال شارلروا، وأندرلخت مع سيركل بروج، وجينت مع كورتريك، وأود لوفين مع سينت ترويدنس، وميشيلن مع ديندر، وبيرشكوت مع فيستيرلو.

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 65 نقطة

2- كلوب بروج: 56 نقطة

3- سانت جيلواز: 55 نقطة

4- أندرلخت: 48 نقطة

5- رويال أنتويرب: 45 نقطة

6- جينت: 45 نقطة

وضمنت هذه الفرق الـ 6 تأهلها إلى جولة البطولة والتأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما تتنافس الفرق أصحاب المراكز من 7- 12 على التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، والفرق أصحاب المراكز الـ 4 الأخيرة تلعب من أجل تفادي الهبوط.