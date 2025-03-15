الدوري الألماني (26): يونيون برلين يستقبل بايرن ميونيخ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، خمس مباريات ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلتقي الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وماينز مع فرايبورغ، ويونيون برلين مع بايرن ميونيخ، وأوجسبورغ مع فولفسبورغ، ويلتقي لايبزيج مع بوروسيا دورتموند الساعة 20:30.

أمس، فاز سانت باولي على هوفنهايم 1-0 في افتتاح مباريات هذه المرحلة…

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 61 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ 53 نقطة، وفي المركز الثالث فريق ماينز بـ 44 نقطة.