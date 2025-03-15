اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الألماني (26): يونيون برلين يستقبل بايرن ميونيخ

0 نشر
0 تبليغ

الدوري الألماني (26): يونيون برلين يستقبل بايرن ميونيخ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (26): يونيون برلين يستقبل بايرن ميونيخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، خمس مباريات ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلتقي الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وماينز مع فرايبورغ، ويونيون برلين مع بايرن ميونيخ، وأوجسبورغ مع فولفسبورغ، ويلتقي لايبزيج مع بوروسيا دورتموند الساعة 20:30.

أمس، فاز سانت باولي على هوفنهايم 1-0 في افتتاح مباريات هذه المرحلة…

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 61 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ 53 نقطة، وفي المركز الثالث فريق ماينز بـ 44 نقطة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا