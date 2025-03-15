الدوري الإنكليزي (29): مانشستر سيتي يستضيف برايتون

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فيلعب الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة إبسويتش تاون ونوتينغهام فورست، وإيفرتون مع وست هام يونايتد، ومانشستر سيتي مع برايتون، وساوثهامبتون مع وولفرهامبتون، فيما يلتقي الساعة 20:30 بورنموث وبرينتفورد.

ويلعب غداً الأحد، آرسنال وتشيلسي الساعة 16:30، وفولهام مع توتنهام هوتسبير بنفس التوقيت، وليستر سيتي مع مانشستر يونايتد الساعة 22:00.

وتمّ تأجيل مواجهة ليفربول وإيفرتون التي كانت مقررة يوم الإثنين إلى موهد يحدد لاحقاً بسبب تواجد ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين غداً، الأحد، في مواجهة نيوكاسل، والذي تمّ تأجيل مباراته أيضاً مع كريستال بالاس.

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 70 نقطة

2- آرسنال: 55 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 51 نقطة

4- تشيلسي: 49 نقطة

5- مانشستر سيتي: 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد: 47 نقطة