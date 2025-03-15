نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (30): هارتس يلاقي روس كاونتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 08:48 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، وغداً، مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة كيلمارنوك مع هيبرنيان، وماذرويل مع سانت ميرين، وهارتس مع روس كاونتي، وسانت جونستون مع أبردين.
ويلتقي في قمة مباريات هذه المرحلة، غداً، الأحد، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المركمة، سيلتك مع جلاسكو رينجرز، وختام مباريات الجولة الـ 30 بلقاء دندي يونايتد ودندي الساعة 18:00.
ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 75 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 59 نقطة
3- هيبرنيان: 43 نقطة
4- أبردين: 42 نقطة
5- دندي يونايتد: 41 نقطة