الدوري الاسكتلندي (30): هارتس يلاقي روس كاونتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 08:48 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، وغداً، مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة كيلمارنوك مع هيبرنيان، وماذرويل مع سانت ميرين، وهارتس مع روس كاونتي، وسانت جونستون مع أبردين.

ويلتقي في قمة مباريات هذه المرحلة، غداً، الأحد، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المركمة، سيلتك مع جلاسكو رينجرز، وختام مباريات الجولة الـ 30 بلقاء دندي يونايتد ودندي الساعة 18:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 75 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 59 نقطة

3- هيبرنيان: 43 نقطة

4- أبردين: 42 نقطة

5- دندي يونايتد: 41 نقطة