الدوري الهولندي (26): آيندهوفن في ضيافة فالفيك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلعب أوتريخت مع نيميغن الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسبارتا روتردام مع زفوله الساعة 20:45، وفالفيك مع آيندهوفن الساعة 22:00، وهيرينفين مع هيراكليس الساعة 23:00.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة حيث يلتقي غيجلز مع فيليم الساعة 14:15، وغرونينغن مع فورتانا سيتارد الساعة 16:30، وأنشخيده مع فينورد روتردام بنفس التوقيت، وأجاكس أمستردام مع الكمار الساعة 18:45.

ترتيب فرق المقدمة

1- أجاكس أمستردام: 63 نقطة

2- آيندهوفن: 55 نقطة

3- أوتريخت: 49 نقطة

4- أنشخيده: 46 نقطة

5- فينورد روتردام: 44 نقطة