إفطار شهي في رمضان: أجنحة دجاج كرسبي مع أرز أبيض

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 08:49 مساءً - أجنحة الدجاج الكرسبي مع الأرز الأبيض وجبة متكاملة ولذيذة، مثالية لمائدة إفطار اليوم الرابع عشر من رمضان. إليك طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة، مقدمة من الشيف هند جمال.

وصفة أجنحة الدجاج الكرسبي

المكونات:

1 كيلو أجنحة دجاج طازجة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون

بابريكا

ثوم بودرة

بصل بودرة

1 كوب دقيق أبيض

نصف كوب نشا الذرة

زيت نباتي غزير للقلي

طريقة التحضير:

تجهيز الأجنحة:

اغسل أجنحة الدجاج جيدًا بالماء والخل.

جفف الأجنحة تمامًا باستخدام مناديل ورقية.

في وعاء عميق، ضع أجنحة الدجاج وتبلها بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة.

قلب الأجنحة جيدًا حتى تتغطى بالتوابل من جميع الجهات.

تحضير خليط التغطية:

في وعاء آخر، اخلط الدقيق الأبيض مع نشا الذرة جيدًا.

تغطية الأجنحة:

غمّس كل جناح في خليط الدقيق والنشا، مع التأكد من تغطيته بالكامل.

تخلص من الدقيق الزائد.

القلي:

سخّن الزيت النباتي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

اقلي الأجنحة في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.

ارفع الأجنحة من الزيت وضعها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

التقديم:

قدم أجنحة الدجاج الكرسبي ساخنة مع الأرز الأبيض.

نصائح إضافية:

يمكنك إضافة توابل أخرى حسب الرغبة، مثل الكاري أو الكمون.

للحصول على قرمشة إضافية، يمكنك تكرار عملية التغطية بالدقيق والنشا.

يمكن تقديم الأجنحة مع مجموعة متنوعة من الصلصات، مثل صلصة الثوم أو صلصة الباربكيو.