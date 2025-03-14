نجاة شاب بأعجوبة بعد 10 أيام في جبال الصين: معجون الأسنان ينقذه من الموت!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 08:49 مساءً - نجا شاب صيني يبلغ من العمر 18 عامًا بأعجوبة بعد أن ضل طريقه لمدة 10 أيام في التضاريس الجبلية الجليدية شمال غرب الصين. تمكن الشاب “صن ليانغ” من البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية، معتمدًا على مياه النهر والثلوج الذائبة وحتى معجون الأسنان، في مغامرة نجاة مذهلة.

تفاصيل قصة النجاة:

بدأ صن ليانغ رحلة المشي لمسافات طويلة بمفرده في 8 فبراير، في سلسلة جبال تشينلينج الوعرة.

فقد الاتصال بعائلته بعد يومين فقط، عندما نفدت بطاريات أجهزته الإلكترونية.

واجه صن ظروفًا قاسية، بما في ذلك البرد الشديد ونقص الغذاء وكسر في ذراعه.

لجأ إلى صخرة كبيرة للاحتماء وبنى سريرًا مؤقتًا من القش والأوراق.

تم العثور عليه من قبل فريق الإنقاذ في 17 فبراير، بعد أن شم رائحة الدخان وصرخ طلبًا للمساعدة.

معجون الأسنان والنجاة:

في ظل نقص الغذاء، اعتمد صن على مياه النهر والثلوج الذائبة للبقاء رطبًا.

في خطوة غير متوقعة، استخدم معجون الأسنان كمصدر للطاقة، مما ساعده على البقاء على قيد الحياة.

تحذيرات من خطورة المنطقة:

يبلغ طول المسار الذي سلكه صن 170 كيلومترًا، ويعتبر من أخطر مسارات المشي لمسافات طويلة في الصين.

تم الإبلاغ عن فقدان أو وفاة أكثر من 50 متجولًا في هذه المنطقة خلال العقدين الماضيين.

فرضت السلطات المحلية حظرًا على دخول المنطقة، ولكن بعض المغامرين لا يزالون يتحدون هذه التحذيرات.

حذر صن بشدة من محاولة تسلق هذا الخط، مؤكداً على أن “الحياة لا تقدر بثمن”.