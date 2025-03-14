وداعًا للسموم في رمضان .. أطعمة صحية ومنقية على السحور

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 07:52 مساءً - يعد السحور وجبة أساسية في رمضان، وللاستفادة القصوى من هذه الوجبة، يمكنك اختيار أطعمة تساعد على تنقية جسمك من السموم وتحسين صحتك العامة. إليك قائمة بأفضل الأطعمة التي ينصح بها الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة:

أطعمة لتنقية الجسم في السحور:

الشوفان:

غني بالألياف التي تنظف الجهاز الهضمي.

يمكن تناوله مع الحليب أو الزبادي والفواكه.

الخيار والخضراوات الطازجة:

ترطب الجسم وتخلصه من السموم.

تناولها في سلطة خفيفة.

الزبادي:

يحتوي على بكتيريا نافعة تحسن الهضم.

تناوله مع العسل أو الفواكه.

عصير الليمون بالماء الدافئ:

يحسن وظائف الكبد وينقي الجسم.

تناوله قبل السحور بنصف ساعة.

الأفوكادو:

يحتوي على مضادات أكسدة قوية.

تناوله كشرائح أو في السلطة.

الحبوب الكاملة (الخبز الأسمر):

تحسن الهضم وتنقي الجسم.

تمنح طاقة طويلة الأمد.

العسل الأبيض الطبيعي:

مضاد للبكتيريا ومقوي للمناعة.

أضفه إلى الماء أو الزبادي أو الشوفان.

الفواكه الطازجة:

تطهر الجسم وتدعم وظائف الكبد.

تناولها مباشرة أو كعصير طبيعي.

الزنجبيل:

يطرد السموم من الجسم.

تناول شاي الزنجبيل أو أضفه إلى الأطعمة.

البقوليات:

تشعرك بالشبع وتطهر الجهاز الهضمي.

تناولها مع زيت الزيتون والليمون.

الماء:

شرب الماء بكثرة خلال فترة الإفطار وحتى السحور.