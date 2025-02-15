الدوري التركي (24): بشكتاش يستقبل طرابزون سبور

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلعب غازي عنتاب مع سيفاس سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وإسطنبول باشاك شهير مع بودريم سبور الساعة 16:00، وبشكتاش مع طرابزون سبور الساعة 19:00.

أمس، افتتح فريقا أضنة ديمر سبور وأنطاليا سبور مباريات هذه المرحلة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 60 نقطة

2- فنربخشة: 54 نقطة

3- سامسون سبور: 43 نقطة

4- أيوبسبور: 39 نقطة

5- جوزتبه: 35 نقطة

6- بشكتاش: 35 نقطة