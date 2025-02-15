نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (24): بشكتاش يستقبل طرابزون سبور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلعب غازي عنتاب مع سيفاس سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وإسطنبول باشاك شهير مع بودريم سبور الساعة 16:00، وبشكتاش مع طرابزون سبور الساعة 19:00.
أمس، افتتح فريقا أضنة ديمر سبور وأنطاليا سبور مباريات هذه المرحلة بالتعادل الإيجابي 1-1.
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 60 نقطة
2- فنربخشة: 54 نقطة
3- سامسون سبور: 43 نقطة
4- أيوبسبور: 39 نقطة
5- جوزتبه: 35 نقطة
6- بشكتاش: 35 نقطة