الدوري الإنكليزي: إيفرتون يرفض الخسارة أمام ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 11:58 مساءً - رفض إيفرتون الخسارة أمام ليفربول وأدرك تعادلاً صعباً ومتأخراً 2-2 في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

سجل هدفي إيفرتون بيتو (د 11) وجيمس تاركوفسكي (د 90) وسجل هدفي ليفربول أليكسيس ماك اليستير (د 16) ومحمد صلاح (د 73).

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في المركز الأول مبتعداً بفارق 7 نقاط عن آرسنال الثاني، ورفع إيفرتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر.