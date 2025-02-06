نظام غذائي صحي لمرضى السكر: دليل شامل لأفضل الأطعمة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 11:57 مساءً - يعيش ملايين الأشخاص حول العالم مع مرض السكري، وهو مرض مزمن يتطلب إدارة مستمرة لمستويات السكر في الدم. أحد أهم أركان إدارة مرض السكري هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. في هذا المقال، سنتعرف على أفضل الأطعمة التي يمكن لمرضى السكري تناولها لتحسين صحتهم والسيطرة على مرضهم.

أطعمة خارقة لمرضى السكري

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب واللفت. هذه الخضروات غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين الصحة العامة.

الفاصوليا والبقوليات: تحتوي على كميات كبيرة من البروتين والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول السكريات.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والماكريل والسردين. غنية بأوميجا 3 التي تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية وتحسين صحة القلب.

الفواكه: خاصة الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت. تحتوي على فيتامين C والألياف التي تعزز المناعة وتساعد على تنظيم السكر في الدم.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني. غنية بالألياف التي تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم.

المكسرات والبذور: مصدر جيد للبروتين والألياف والدهون الصحية.

الأطعمة التي يجب تجنبها

الأطعمة المصنعة: تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والمتحولة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم وزيادة الوزن.

الأطعمة المقلية: تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة السكرية: مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

الأطعمة البيضاء: مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء. هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والتي يتم هضمها بسرعة مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.

نصائح إضافية

الاعتدال في تناول الفاكهة: على الرغم من فوائد الفاكهة، إلا أنها تحتوي على سكريات طبيعية. لذلك، يجب تناول الفاكهة باعتدال وعدم الإفراط فيها.

شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على تنظيم مستوى السكر في الدم وطرد السموم من الجسم.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستوى السكر في الدم.

زيارة الطبيب بانتظام: لمتابعة مستوى السكر في الدم وتعديل خطة العلاج إذا لزم الأمر.

هذا وباختصار، يمكن لمرضى السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام، التحكم في مستوى السكر في الدم وتحسين نوعية حياتهم.