لفقدان الوزن أسرع .. أضف هذا المكون للشاي الأخضر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعتبر الشاي الأخضر من أبرز المشروبات التي تساعد على فقدان الوزن، ويشاع أن إضافة عصير الليمون إليه يمكن أن يعزز هذه الفوائد. فهل هذا صحيح؟

في هذا السياق، أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن إضافة الليمون إلى الشاي الأخضر تعتبر إضافة صحية. وأوضح أن تناول المكونين معًا يمكن أن يساهم في فقدان الوزن.

وأشار الدكتور ناجي إلى أن الشاي الأخضر يُعزز عملية التمثيل الغذائي بفضل محتواه العالي من مادة الكاتيكين، التي تحفز الجسم على حرق الدهون المتراكمة.

أوضح ناجي أن إضافة الليمون إلى الشاي الأخضر تساهم في زيادة قدرته على رفع معدل الأيض في الجسم. ويعود ذلك إلى احتواء الليمون على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يُساعد في أكسدة الدهون. كما أن الليمون يُعزز من عدة وظائف صحية أخرى، مثل:

– تقوية الجهاز المناعي.

– تعزيز عملية الهضم.

– تحسين امتصاص الجسم للحديد.

– زيادة نضارة البشرة.

وأضاف أن الشاي الأخضر بالليمون يساعد أيضًا في تقليل السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها طوال اليوم، إذ أن المكونين معًا يعملان على كبح الشهية لفترة طويلة.

على الرغم من فوائد الشاي الأخضر بالليمون في تعزيز فقدان الوزن، نصح الدكتور ناجي بعدم الاعتماد عليه فقط كوسيلة لفقدان الوزن. وأكد ضرورة تضمينه ضمن نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وفي ختام حديثه، حذر ناجي من الإفراط في تناول الشاي الأخضر بالليمون، حيث قد يسبب ذلك بعض المشكلات مثل حرقة المعدة، الأرق، وتسارع ضربات القلب.