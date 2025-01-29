السمك والبرد: غذاء مفيد أم خرافة شائعة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:57 مساءً - كثيرًا ما نسمع أن تناول السمك يمكن أن يزيد من أعراض البرد، ولكن هل هذا صحيح؟ في هذا المقال، سنكشف الحقيقة وراء هذه الخرافة الشائعة، ونتعرف على فوائد السمك المحتملة أثناء الإصابة بالبرد.

السمك: مصدر غني بالعناصر الغذائية الهامة

يُعتبر السمك مصدرًا ممتازًا للبروتين والأحماض الدهنية أوميغا 3 وفيتامين د ومضادات الأكسدة. هذه العناصر الغذائية تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجسم وتقوية المناعة، مما يساعد على مكافحة العدوى وتسريع الشفاء.

هل يزيد السمك أعراض البرد؟

لا يوجد دليل علمي قاطع على أن تناول السمك يزيد من أعراض البرد. بالعكس، تشير بعض الدراسات إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين قد تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين وظائف المناعة.

ماذا عن حساسية الأسماك؟

من المهم التمييز بين أعراض البرد الشائعة وبين ردود الفعل التحسسية تجاه الأسماك. حساسية الأسماك يمكن أن تسبب أعراضًا مشابهة للبرد، مثل سيلان الأنف والعطس والصفير، ولكنها تحدث نتيجة لرد فعل مناعي مفرط تجاه بروتينات معينة في الأسماك.

فوائد السمك أثناء الإصابة بالبرد:

تقوية المناعة: يحتوي السمك على عناصر غذائية تعزز وظائف المناعة وتساعد الجسم على مكافحة العدوى.

تقليل الالتهاب: أحماض أوميغا 3 الدهنية لها خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تخفيف أعراض البرد.

توفير الطاقة: البروتين الموجود في السمك يمد الجسم بالطاقة اللازمة للتعافي.

نصائح لتناول السمك أثناء الإصابة بالبرد:

اختر الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

تناول السمك باعتدال: لا تفرط في تناول السمك، فالاعتدال هو المفتاح لتحقيق أقصى استفادة.

استشر طبيبك: إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأسماك، استشر طبيبك قبل تناولها أثناء الإصابة بالبرد.

هذا ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن تناول السمك أثناء الإصابة بالبرد، ما لم تكن تعاني من حساسية تجاهه. بل على العكس، قد يكون السمك إضافة مفيدة لنظامك الغذائي خلال فترة المرض، حيث يزود جسمك بالعناصر الغذائية الهامة التي تساعد على التعافي.