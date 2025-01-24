دعم “إيبوني” في برنامج ستار أكاديمي فرنسا يثير موجة من العنصرية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:54 مساءً - لا تزال رسائل الكراهية تستهدف الفنانين، حيث كشفت النجمة الواقعية سيندي ميرندا عن الإساءات العنصرية الفظيعة التي تعرضت لها بسبب دعمها للمتسابقة إيبوني، وذلك قبل أيام قليلة من نهائي برنامج “ستار أكاديمي”. وقدمت ميرندا درسًا مؤثرًا في كيفية مواجهة الحقد.

خلال أدائها المؤثر لأغنية “Ne me jugez pas” للفنانة كاميل ليلوش في الحلقة المباشرة بتاريخ 18 يناير 2025، نقلت المتسابقة إيبوني رسالة ملهمة عن التسامح. ومع ذلك، يبدو أن بعض المتابعين لم يستوعبوا هذه الرسالة بعد.

وكشفت سيندي ميرندا، التي تُعتبر داعمة بارزة لإيبوني ونجمة تلفزيون الواقع، عن تعرضها لموجة من الهجمات العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلانها دعمها الكامل للمتسابقة قبل النهائي الكبير، وفقًا لما ذكرته محطة “تي. إف. 1” الفرنسية.

تفاصيل الهجمات العنصرية

تلقت ميرندا، التي تنحدر من أصول مارتينيكية وتُعتبر واحدة من أبرز المؤثرات بعد مشاركتها في برامج مثل Love Island وThe Power، رسائل تضمنت تعليقات مسيئة مثل “قرد مع قرد آخر”. ورغم ذلك، أكدت عزمها على دعم إيبوني بشكل أكبر، قائلة: “هذه الهجمات تعزز من رغبتي في التصويت لها”.