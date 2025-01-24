حورية فرغلي تستعد لتركيب “أنف اصطناعي” بصلاحية 3 سنوات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:54 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن نيتها إجراء عملية تركيب أنف اصطناعي قريباً في لندن، حيث أوضحت أن تكلفة العملية تبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني، وأن صلاحية الأنف ستكون لمدة 3 سنوات.

وفي تصريحاتها التلفزيونية، ذكرت حورية أن المستشفى الذي ستجري فيه العملية سيقوم بتركيب الأنف بشكل مؤقت لمدة 3 أيام، وذلك كخطوة أولى للتأكد من ملاءمته لها.

إذا أثبتت هذه التجربة نجاحها، سيتم تثبيت الأنف بشكل دائم لمدة 3 سنوات.

كما تحدثت حورية عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة، مشيرة إلى أن شكل أنفها الحالي قد تغير مع مرور الوقت، ولم يعد ثابتاً بسبب وجود غضاريف، مما أثر على مظهره.

وأضافت أن طبيبها المعالج أكد أن غضاريف أذنها رفيعة جداً ولا تصلح للاستخدام في عملية ترميم أنفها، مما دفعها للجوء إلى الحل الاصطناعي.

وفي أغسطس من العام الماضي، كشفت حورية فرغلي في مقابلة مع “إرم نيوز” عن أسباب غيابها عن الساحة السينمائية، موضحة أنها كانت تخضع لرحلة علاجية طويلة تضمنت عدة عمليات جراحية، بالإضافة إلى قلة الأعمال السينمائية الجذابة في تلك الفترة.