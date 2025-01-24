مشروبات صحية لحماية مثانتك: حافظ على صحتك بنفسك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 07:58 مساءً - هل تعاني من مشاكل في المثانة مثل الحاجة المتكررة للتبول أو التهاب المثانة؟ قد يكون الحل بسيطًا وبمتناول يدك، وذلك من خلال اختيار المشروبات المناسبة.

أفضل المشروبات لصحة المثانة:

الشاي الأعشاب: يعتبر شاي الأعشاب مثل النعناع والبابونج من أفضل الخيارات لصحة المثانة، حيث يساعد على تهدئة العضلات وتقليل الالتهابات.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتساهم في صحة المثانة.

الماء: شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم يساعد على طرد السموم من الجسم ويحافظ على صحة المثانة.

عصائر الفواكه والخضروات: تحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد على تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة المثانة.

مشروبات يجب تجنبها:

المشروبات الغازية: تحتوي على الكافيين الذي يزيد من الرغبة في التبول.

القهوة والشاي الأسود: تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والتي تهيج المثانة.

العصائر الحمضية: مثل البرتقال والليمون قد تهيج المثانة لدى بعض الأشخاص.

المشروبات الكحولية: تزيد من إنتاج البول وتزيد من تهيج المثانة.

نصائح إضافية لصحة المثانة:

التبول بانتظام: لا تكبت الرغبة في التبول.

الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد من الضغط على المثانة.

ممارسة تمارين كيجل: تساعد على تقوية عضلات قاع الحوض.

تجنب التدخين: التدخين يضر بصحة المثانة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أعراض مزمنة مثل ألم عند التبول أو دم في البول، يجب عليك استشارة الطبيب لتشخيص وعلاج المشكلة.