نشكركم على متابعتكم خبر خطر خفي في أكياس التسوق: مواد كيميائية تُهدد سلامة طعامك المُجمّد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 11:56 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

قد يبدو تجميد الطعام في أكياس التسوق البلاستيكية حلاً سريعًا ومريحًا، لكن خبراء سلامة الغذاء يُحذّرون من مخاطر خفية تُهدد صحتنا. فما هي هذه المخاطر؟ وكيف نُجمّد طعامنا بأمان؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

أكياس التسوق البلاستيكية مُصممة لحمل الأغراض لفترة قصيرة، وليست مُخصصة للتجميد على المدى الطويل. هذه الأكياس قد تحتوي على مواد كيميائية مثل:

مادة BPA (ثنائي الفينول أ): تُستخدم في صناعة بعض أنواع البلاستيك، وقد تتسرب إلى الطعام عند التجميد، خاصةً مع الأطعمة الدهنية أو الحامضية. وقد ربطت الدراسات بين BPA ومشاكل صحية مثل اضطرابات الهرمونات ومشاكل النمو.

الفثالات: وهي مواد كيميائية تُستخدم لجعل البلاستيك أكثر مرونة، وقد تتسرب أيضًا إلى الطعام المُجمّد، ولها آثار سلبية مُحتملة على الصحة.

مواد أخرى: قد تحتوي أكياس التسوق على مواد مُلوّنة أو مواد مُضافة أخرى قد تنتقل إلى الطعام عند التجميد.

تسرّب هذه المواد الكيميائية إلى الطعام المُجمّد قد يُعرّضنا لمخاطر صحية مُحتملة على المدى الطويل، منها:

اضطرابات هرمونية: قد تُؤثّر بعض هذه المواد على نظام الغدد الصماء في الجسم.

مشاكل في النمو والتطور: خاصةً عند الأطفال.

مخاطر صحية أخرى: تشمل مشاكل في الجهاز التناسلي وزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض.

لحماية صحتك وصحة عائلتك، اتّبع الإرشادات التالية لتجميد الطعام بأمان:

استخدم أكياس تجميد مُخصصة: ابحث عن الأكياس التي تحمل عبارة “Food Grade” أو “آمنة للطعام”، والتي تكون خالية من BPA والفثالات.

استخدم أوعية مُحكمة الإغلاق: يُمكن استخدام أوعية بلاستيكية أو زجاجية مُخصصة للتجميد، مع التأكد من إغلاقها بإحكام لمنع تسرّب الهواء وحروق التجميد.

قسّم الطعام إلى حصص: قسّم الطعام إلى وجبات مُناسبة قبل التجميد لتسهيل استخدامه لاحقًا وتجنّب إعادة تجميده.

ضع ملصقات على الأكياس والأوعية: اكتب اسم الطعام وتاريخ التجميد لتتبع مدة صلاحيته.

لا تُجمّد الطعام في أكياس التسوق: تجنّب استخدام أكياس التسوق البلاستيكية لتجميد الطعام نهائيًا.

تجنّب إعادة تجميد الطعام: إعادة تجميد الطعام بعد إذابته يُمكن أن يزيد من نمو البكتيريا ويُؤثّر على جودته.

اذّب الطعام في الثلاجة أو الميكروويف: تجنّب تذويب الطعام في درجة حرارة الغرفة لمنع نمو البكتيريا.

تجميد الطعام يُعتبر وسيلة رائعة لحفظه، لكن من المهم اختيار الطريقة الصحيحة والأدوات المُناسبة لتجنّب أي مخاطر صحية. باستخدام أكياس وأوعية التجميد المُخصصة واتباع الإرشادات الصحيحة، يُمكنك الاستمتاع بطعامك المُجمّد بأمان