أسباب التجاعيد حول العين وطرق التخلص منها!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أوضحت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الجلدية في ألمانيا أن البشرة المحيطة بالعين تمتاز بكونها رقيقة ونحيلة للغاية، ما يجعلها أكثر عرضة للتشقق وفقدان المرونة، خاصة مع التقدم في العمر نتيجة انخفاض كمية الرطوبة التي تصل إلى الخلايا.

وأشارت الرابطة إلى أن عوامل الإجهاد، مثل العمل الليلي، وسوء التغذية، والتدخين، إلى جانب التعرض للبرودة، والحرارة، والعوادم، والأشعة فوق البنفسجية، تسهم جميعها في تسريع ظهور التجاعيد حول العين.

وللوقاية والعلاج، يُوصى باستخدام كريمات غنية بالمرطبات مثل حمض الهيالورونيك، أو وسادات الجل التي تحتوي على مواد فعالة مثل السيراميد والجلسرين، والتي تعمل على تعزيز مرونة البشرة ومنحها مظهراً منتعشاً. كما تُعدّ أقنعة طبيعية من الأفوكادو أو الحليب المخثر أو شرائح الخيار فعّالة في ترطيب البشرة.

إضافةً إلى ذلك، يُنصح بتطبيق الكريم الواقي من الشمس بانتظام لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، التي تعد سبباً رئيسياً لتسريع شيخوخة الجلد.

التغذية الصحية تلعب دوراً أساسياً في مقاومة التجاعيد، إذ يُوصى بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (C)، مثل البرتقال، الكيوي، الفراولة، والبروكلي، لتعزيز تجديد الخلايا بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. كما يُعدّ شرب كمية كافية من الماء ضرورياً لترطيب البشرة من الداخل.

وأخيراً، يمكن اللجوء إلى خيارات جراحية، مثل الحَقن بحمض الهيالورونيك أو البوتوكس، كحلول طبية لمكافحة التجاعيد.